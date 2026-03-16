通貨オプションボラティリティードル円１週間１１．３５％、介入警戒や日銀決定会合イベント控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.359.669.609.73 1MO10.228.088.928.47 3MO10.027.598.998.21 6MO9.937.419.028.21 9MO9.957.419.088.29 1YR9.827.359.068.27 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF