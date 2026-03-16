【新華社ウルムチ3月16日】中国新疆ウイグル自治区の各地で春の農作業の準備が進む中、バインゴリン・モンゴル自治州且末（チャルチャン）県では、砂漠で栽培されている1万ムー（約667ヘクタール）を超える大螭（だいうん）が収穫期を迎えた。大螭はニクジュヨウ属の薬用植物で、乾燥に強い低木の梭梭（ソウソウ）やギョリュウの根に寄生して育つ。高い薬効から「砂漠のニンジン」とも呼ばれている。タクラマカ