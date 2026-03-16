亀田製菓の発売50周年を迎えるロングセラー菓子『ハッピーターン』が、3月中旬から順次リニューアルされる。“あまじょっぱい”味わいをさらに進化させた「新とまらないおいしさ」を掲げ、限定商品など周年企画も展開する。【画像】ハッピーターンの”新”とまらないおいしさの秘密1976年に誕生した『ハッピーターン』は、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」との願いを込めて開発された米菓。唯一無二の甘じ