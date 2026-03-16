交際していた当時18歳の女性を殺害し、遺体を遺棄した罪などに問われている男に、東京地裁は懲役22年の判決を言い渡しました。【映像】連行される渥美被告（実際の様子）渥美遼馬被告（33）は2023年に野本結梨香さん（当時18）を殺害し、山梨県の山林に遺体を遺棄した罪などに問われています。これまでの裁判で、渥美被告は死体遺棄などの罪は起訴内容を認めていますが、殺人については無罪を主張していました。東京地裁は