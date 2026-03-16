【第20話2】 3月14日 公開 第20話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月14日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第20話2をチャンピオンクロスで無料公開した。最新話となる第22話2も70コインにて公開されている。 第20話2では、勝ち残ったシノワが帝国のデミオ王子に5分間のアピールを行なうアピールタイムが始まる。プライドの高いシノワは上から目線で挑むが