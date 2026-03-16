16日昼ごろ、潟上市天王字長沼で雑草や樹木を焼く原野火災がありました。けが人はいませんでした。五城目警察署の調べによりますと16日午後0時55分ごろ、潟上市天王字長沼の草地で火が出ているのを車で通りかかった50代の男性が発見し、消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、雑草約1,900平方メートルと杉14本を焼いたほか、桜1本の一部が焼けました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を