過去1年でみても最安値！▶【写真】こんなに安い！衝撃価格のAirPods43月16日現在、AmazonタイムセールでApple AirPods 4が、安くなっているのをご存知ですか？驚くべきは、あのブラックフライデー時よりもさらに安くなっていること！※この記事は2026年3月16日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。■過去最安値級プライスで手に入るチャンス！「ノイキャンなしの標準モデル」