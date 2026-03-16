3月12日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦の第24節が開催。プレーオフ出場権の獲得を狙いそれぞれが熱戦を繰り広げた。 東地区3位の横浜エクセレンスは、12日と13日に他会場に先駆け、ホームでライジングゼファー福岡と対戦。GAME1は、チーム平均得点が86.7得点でB2リーグ戦2位の横浜EXが、第1クォーターを12得点