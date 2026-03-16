◆■7シーズンぶりのB1最多得点記録 3月15日、B1東地区の仙台89ERSに所属するジャレット・カルバーが、B1史上最多タイとなる1試合52得点をマークした。 ホームで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第26節GAME2の秋田ノーザンハピネッツ戦に先発出場したカルバーは、試合序盤から巧みにペイントエリアへ侵入して得点を重ねてチームをけん引。第