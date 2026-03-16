ＴＯブックスがこの日の取引終了後に、２６年４月期の単独業績予想について、売上高を１０６億６４００万円から１１０億円～１１３億円（前期比１６．７～１９．９％増）へ、営業利益を１４億５００万円から１７億～１９億円（同４７．９～６５．３％増）へ、純利益を９億６７００万円から１１億５０００万～１３億円（同４８．３～６７．７％増）へ上方修正した。 各電子書店で実施し