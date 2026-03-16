今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６０円ラインを意識した一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円９０～１５９円９０銭。 この日のドル円相場は、片山財務相の円安けん制発言もあり１５９円台前半を中心とする値動きが続いた。今晩は米３月ニューヨーク連銀製造業景気指数や米２月鉱工業生産の発表などが予定されている。依然としてイラン情勢と原油価格の動向が注視さ