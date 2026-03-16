週明け１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６８円安の５万３７５１円と３日続落。相変わらず不安定な地合いで、きょうも上下に揺れまくるジェットコースター相場となった。きょうは取引開始前から大幅安やむなしというムードで、これは朝方６時現在の日経２２５先物が粛然と弱気優勢の地合いを映していた。ところが寄り前１５分に先物取引が再開された途端に強調展開に変わった。これに追随して