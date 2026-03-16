セレッソ大阪は16日、DFディオン・クールズがAFCアジア杯サウジアラビア2027予選に挑むマレーシア代表に選出されたことを発表した。クールズは22日のJ1百年構想リーグ第8節神戸戦後、代表活動に合流予定。マレーシアは31日に開催されるベトナム戦に臨むこととなる。クラブを通じ、クールズは「自分の国を代表してプレーできることはとても光栄です。今回はアジアカップ出場を決めるための重要な試合なので、しっかり準備をし