シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」は14日と15日に第6節を開催した。引き分けの場合に行われるPK戦はJ1で2試合、J2・J3で2試合の合計4試合とここまでで最も少ない週になった。J1ではFC東京が今季のJリーグ全体で一番乗りとなるPK戦での3勝目を掴んだ。水戸ホーリーホックとの一戦を1-1で終えると、PK戦を6-5で制して勝ち点2を獲得。ここまでPK戦は3試合全勝となっている。さらに2018年の天