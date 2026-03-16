© 2026 MEIJIZA/TOHO CO., LTD. あらすじ第二次世界大戦後、中国の大地に取り残された日本人孤児、勝男（井上芳雄）。一緒に取り残された妹・あつ子（奈緒）と離別し、人身売買されたところを、小学校教師の陸徳志（山西惇）に助けられ、「一心」と名付けられる。子供のいない陸夫妻は愛情をこめて育て、一心もその期待に応えるように差別を受けながらも、優秀な青年に成長していく。ただ、その背後には、文化大革命が