韓国ソウルのカプセルホテルで発生した火災により重傷を負った50代の日本人女性が、現在も意識不明の状態が続いている。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間3月16日、警察と消防当局によると、ソウル中区小公洞（チュング・ソゴンドン）のカプセルホテルで発生した火災で重傷を負った外国人宿泊客3人のうち、日本国籍の50代女性1人が現在も重体であることがわかった。今回の火災による被災者120人のうち8