東京・池袋西口の超高層複合オフィスビル「IT tower TOKYO」が3月14日オープンした。2〜4階に入っている「ビックカメラ池袋西口IT tower店」も同日開店した。開業セレモニーとテープカットには、ビックカメラの秋保徹代表取締役社長も出席。立教大学の体育会応援団吹奏楽部による演奏や東京よさこい演舞などで式典を盛り上げた。ビルが開く12時には大勢の行列ができ、入場規制しながら13時になっても、なお行列ができるほどの賑