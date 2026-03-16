2006年に「SAKURA」でデビューしてから20年となったいきものがかり。3月14日・15日の2日にわたり、LaLa arena TOKYO-BAYにて『超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』が開催された。 ■フェス概要 『超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』03/14（土）・15日（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY 【出演者】