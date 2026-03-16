全国保証 [東証Ｐ] が3月16日大引け後(17:10)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の451億円→460億円(前期は445億円)に2.0％上方修正し、増益率が1.3％増→3.3％増に拡大し、従来の14期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の282億円→291億円(前年同期は280億円)に3.2％増額し、増