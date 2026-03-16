3月第2週の上昇率ランキングの1位と2位のファンドは、3月第2週に純資産の大半が解約となっており、信託財産留保額が基準価額を押し上げたものと思われます。3位は前週と同じく、WTI原油価格に連動して投資成果を目指す「ＵＢＳ原油先物ファンド」となっています。 下落率ランキング上位ファンドの主な下落要因は配金の支払いによるものです。「三菱ＵＦＪスタイルセレクト・グロースファンド（飛躍）」は1800円、「三