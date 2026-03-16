この記事をまとめると ■2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーのデザイン賞はフォルクスワーゲンID.Buzz ■ID.Buzzにはランプの形状など違う表現もあったように感じる ■個人的にもっともデザインに優れていると感じたのはヒョンデ・インスターだった 個人的デザイン・カー・オブ・ザ・イヤーはこれだ！ 2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーにおけるデザイン・カー・オブ・ザ・イヤーは、2位のプジョー3008に142点の大差を付け