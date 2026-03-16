ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが16日、自身のインスタグラムを更新。12日に都内で開催されたLUNA SEAの公演を終え、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんへの思いを改めてつづった。【写真】「想像を超える激痛だった」真矢さんへの思いをつづったLUNA SEA・SUGIZOSUGIZOは「From Tokyo with Love 0312.有明アリーナ公演、本当にありがとう」と書き出し、「事故後の初の、そして真矢が旅立って初のライ