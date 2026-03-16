リニューアルされたMUFG国立が16日、報道陣に公開された。食事や世界水準のホスピタリティーサービスを提供する53室のスイートルームを新設。ピッチサイドで試合の熱狂を至近距離で体感できる地下2階の「プライムグラウンド」、圧倒的な眺望を誇る3階の「エスタブリッシュメント」など5つのルームタイプをそろえた。飲食サービスエリアは既存の32店舗を全て刷新。全国から選りすぐった名物や予約の取れない名店、ミシュラン