俳優・石田ゆり子（56）が16日、自身のインスタグラムを更新。幼い子どもに優しい声で絵本の読み聞かせをする、ほほ笑ましい姿を公開した。【動画】「尊い光景に涙出ます」1歳女の子に絵本を読み聞かせする石田ゆり子石田は「少し前のことですが ちいさいひとに絵本を読み聞かせ」とつづり、1歳を迎えた知人の孫に読み聞かせをする姿を動画で披露。「おーい」と声を掛ける姿や優しく子どもに語りかける姿などが捉えられている