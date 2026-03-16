ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１０回「信長上洛」が１５日に放送された。足利義昭（尾上右近）に従行して織田信長（小栗旬）が上洛。終盤には今後、織田と対峙する武将が次々に映し出された。大和多聞山城主として松永久秀（竹中直人）も登場。美しい茶道具に囲まれ、念仏を唱えながら茶器をめでて「ははははは」と笑い声をあげていた。茶器とともに、平たい茶釜も映った。１５７７年に信長と対峙。信長が名茶釜「平蜘