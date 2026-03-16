韓国サッカー協会は16日、今月の欧州遠征に臨む韓国代表メンバーを発表し、JリーグからFC東京のGKキム・スンギュ（35）、広島のDFキム・ジュソン（25）、鹿島のDFキム・テヒョン（25）が招集された。キム・スンギュは「東京の選手としてワールドカップに行けるように、今自分が持っている最大限のパフォーマンスを発揮してきます」。キム・ジュソンは「国籍は違いますが、サンフレッチェ広島を代表する自覚と責任をもって一生