写真家の渡辺達生さんが3月12日に死去していたことが分かった。77歳だった。渡辺さんの親族が、スポニチ本紙の取材に応じて認めた。1949年1月20日生まれ、山梨県出身の渡辺さんは成蹊大卒業後、カメラマンとして活躍。小学館刊行の雑誌「GORO」のグラビアにおいて篠山紀信さんとともに看板カメラマンとして人気を博した。さらに、人気女優、アイドルの写真集を多数手がけ、武田久美子の「My Dear Stephanie」（ワニブックス