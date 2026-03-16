石油の備蓄放出が始まりましたが、値上がりするガソリン価格は本当に安くなるんでしょうか。フジテレビ・智田裕一解説副委員長と見ていきます。まず最新のガソリンの価格ですが、ガソリン価格の比較サイトによりますと、15日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は181.6円でした。アメリカによるイランへの攻撃開始後、緩やかに値上がりをしていましたが、11日を境に急騰しています。16日、東京都内では190円を超える場所も出る