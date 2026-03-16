京都発の3人組バンドKI_ENが4月1日、2026年第一弾リリース作品となる5thシングル「春風」をリリースすることが発表となった。楽曲「春風」は、ライブ定番の前向きなアップテンポナンバーだ。過去の別れや後悔を受け止めながら、それらすべてを糧に“今”を生きていく姿を描いた春ソング。新たな季節の始まりに寄り添い、KI_ENの現在地を鮮やかに刻む一曲として届けられる。同楽曲は、3月20日24:30から京都α-STATIONで放送中の自身