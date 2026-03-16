3月15日放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が注目を集めている。第10話のタイトルは「信長上洛」。信長（小栗旬）は美濃攻略に成功し、天下統一へと動き出す。半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣になり、小一郎（仲野太賀）は兄・藤吉郎を補佐する仕事で忙しい。そんななか、足利義昭（尾上右近）の使者だという明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。藤吉郎は明智を案内するが、半兵衛は明智の従者を見て訝しむ―