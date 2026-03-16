XGの自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞の福井公演が、3月14日(土)にサンドーム福井にて開催された。1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた本ツアーは、これまでに横浜3公演(Kアリーナ)、大阪2公演(大阪城ホール)、名古屋2公演(IGアリーナ)を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大きな熱狂を生み出してきた。今回の福井公演もこれまでの公演と同様に、革新的な衣装に身