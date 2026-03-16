るなを狂わせる初恋の相手に窪塚愛流、“神の子”るなの唯一の理解者役に本島純政！原菜乃華を含むメインキャスト３人の役写真を一挙解禁！ そして、彼女らの〈信者ビジネス〉という復讐の渦に飲み込まれていく登場人物に、 影山優佳・加藤小夏・根岸季衣ら個性豊かなキャストが決定！ 上段左から：影山優佳、滝澤エリカ、駒井蓮、島村龍乃介下段左から：加藤小夏、道上珠妃(ダウ90000)、正名僕蔵、根