アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の中村海人が、１６日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。メンバーとのケンカを救ってくれた先輩を明かした。中村は、ロックバンド・ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯに「グループとしても個人としてもすごくお世話になっている」という。デビュー後には、ＴＡＫＵＲＯの自宅に招待されたそう。しかし「僕その時、（メンバーの）川島如恵瑠とケンカしてて、半年間くらい口きいて