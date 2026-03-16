大相撲春場所９日目（１６日、大阪府立体育会館）、幕内豪ノ山（２７＝武隈）が幕内琴栄峰（２２＝佐渡ヶ嶽）を一気に押し出して８勝目（１敗）。今場所の幕内で勝ち越し第１号を決めた。大阪・寝屋川市出身。ご当所力士として土俵に上がる豪ノ山は「地元でしっかり勝ち越せたんで、とりあえずは良かったです。しっかり攻めて押し出して勝てたんで良かった。引き込んだり呼び込んだりせず、前に攻めているのが星につながってる