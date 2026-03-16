アイスホッケー・アジアリーグに初参戦したスターズ神戸は、15日、尼崎スポーツの森アイススケートリンク（兵庫県尼崎市）で横浜グリッツと対戦し、3対4で敗れた。ホーム、ならびに、今シーズンの最終戦を勝利で飾ることはできなかった。ホーム最終戦となった2連戦では、「STARS RED」の記念ユニフォームで試合に臨んだ、スターズ神戸の選手たち。14日の試合では2-4と惜敗したなか、一矢報いるべく臨んだ15日の試合では、第1