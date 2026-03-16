原菜乃華が主演する4月2日スタートのドラマ『るなしい』（テレビ東京ほか／毎週木曜24時30分放送）より、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、加藤小夏、根岸季衣らの出演が発表。併せて、メインキャストの原・窪塚・本島の役写真も解禁された。【写真】原菜乃華、窪塚愛流、本島純政の制服でのキャラショット公開原作は、2022年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様