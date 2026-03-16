「アベンジャーズ」シリーズのマイティ・ソー役で知られるクリス・ヘムズワースが、3年連続でプライベートの来日を果たしたようだ。インスタグラムにて、「今週の日本での楽しいひと時」とキャプションをつけ、滞在中の写真や映像をシェアした。【写真】クリヘム一家来日！観光ショット＆子どもたちのスノボがすごい2024年1月、昨年3月に続き、クリスは今年も妻で女優のエルサ・パタキーや、13歳の娘インディア・ローズ、11