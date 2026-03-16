最低映画に贈られるゴールデンラズベリー賞（通称ラジー賞）が、今年もアカデミー賞の前日、現地時間3月14日に発表され、Prime Videoで公開後にレビューサイト「Rotten Tomatoes」でスコア0％を叩き出した『ウォー・オブ・ザ・ワールド』が、最多の5部門でラジーを獲得した。最多ノミネートを果たしたディズニーの実写映画『白雪姫』は2部門の受賞に留まった。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペット