映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチの姿を収めた本ポスターが解禁された。【動画】楽しみすぎる！『プラダを着た悪魔２』最新映像「世紀の映画イベント、開幕！」“働く女性のバイブル”として時代を席巻した映画『プラダを着た悪魔』（2006）。誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」で働くことに