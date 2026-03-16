ノルウェー出身のヨアキム・トリアー監督による映画『センチメンタル・バリュー』が、米国時間3月16日に発表された第98回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞。監督が喜びのコメントを寄せた。【写真】こじれた父娘、2人の結末に世界が共感！アカデミー賞・国際長編映画賞作『センチメンタル・バリュー』場面写真ギャラリー日本でもヒットを記録した『わたしは最悪。』のヨアキム・トリアー監督。同作で恋愛と人生の選択を、