Photo by 堤 瑛史2006年に「SAKURA」でデビューしてから20年となったいきものがかりが、3月14日(土)・15日(日)の2日にわたって＜超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真■DAY1Photo by 堤 瑛史大勢の観客で賑わいを見せたLaLa arena TOKYO-BAY 1日目。入場する観客たちをDJダイノジ・大谷ノブ彦がオープニングパフォーマン