プロ野球ヤクルトなどでプレーした元投手で、元大リーガーの五十嵐亮太氏（46）が、2026年3月15日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退した日本代表の敗因を独自分析した。 4番手・伊藤大海投手が痛恨の逆転3ラン浴びる準々決勝が15日、米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC首位の日本が、プールD2位のベネズエラに5−8で敗れた。 試合は、初回に洗髪・山本由伸投手（