メ～テレ（名古屋テレビ） 貯水率は17日にも0%に。節水対策がさらに強化されます。 東三河地域に水を供給する豊川用水は深刻な水不足が続いていて、水源の1つである新城市の宇連ダムの貯水率は、午後3時現在で0.15%となっています。 水資源機構によりますと、貯水率は17日にも0%となる見込みで、その後はダムの底の水を活用する予定ですが、残っているのは10日分ほどだということです。 これを受けて節水率が17日午