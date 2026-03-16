新しい季節がやってきて、コーディネートに新鮮さをプラスしたい気分――。そんなときにおすすめなのが、【しまむら】の「春トップス」。大人カジュアルに取り入れやすそうなボーイッシュな色味や、品のあるトレンド感が、しまむらマニアから好評のようです。今回は、40・50代のワードローブに加えたくなりそうなアイテムをピックアップして紹介します。 ボーイッシュな配色がこな