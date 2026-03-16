◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、東前頭８枚目・宇良（木瀬）を押し出し、給金を直した。１敗で首位を堅持した。強い当たりで押し込み、いなして相手が土俵につまるところを休まず攻めて勝利。「とりあえず勝ち越して、うれしい。中に入れないように意識して取った」と、自身最速での勝ち越しを喜んだ。５日目に東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に敗れたものの白星