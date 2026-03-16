メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の日本モンキーセンターが大規模リニューアルのため今年10月から休園します。 冬には恒例の「たき火にあたるサル」が見られる日本モンキーセンター。 1962年に開園し、世界最多の52種類約700頭の霊長類を飼育していますが、ほとんどの施設で老朽化が課題となっていました。 そのため、センターは今年10月19日から休園して、飼育環境の改