WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。最後は疑惑のストライク判定で終戦となったが、アルバート・プホルス監督の会見の言葉に、ファンは心を打たれた。最後は9回2死三塁から、ぺルドモが見逃し三振に倒れゲームセット。フルカウントから低めの変化球を見送り、一塁へ向かいかけたが判定はストライクだった。ペルドモは両手をあげて抗議。