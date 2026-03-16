モデルでタレントの滝沢眞規子が、１５日のＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演し、夫婦の財布事情について語った。「夫婦で財布を分ける？分けない？」というテーマのトークで滝沢は「うちは分けてるかな」と夫婦で財布を分ける派だと説明。「ちょっと前まではある程度の生活費というのをもらってたんだけど、今は子ども３人留学に行っちゃって、その生活費はどこに使うのかなと思って。『いらないです！』って上納いたしまし