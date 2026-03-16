日本ハムは１６日、エスコン内で会見を行い、エスコンフィールド北海道を運営する「株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメント」の株主総会、取締役会で、前沢賢常務取締役開発本部長（５１）の新社長就任が承認されたことを発表した。前任の小村勝社長（６０）は取締役となり、球団社長は継続する。前沢新社長は、エスコンをプロジェクトからたちあげた中心人物。「ここからさらに成長させていくためには、観光地化