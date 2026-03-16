北海道を舞台に、女性ハンターの成長を描いた新刊小説『夜明けのハントレス』（文藝春秋）。その執筆にあたり、直木賞作家・河粼秋子氏は道内各地のハンターへの取材を重ねた。猟に同行し、彼らの技術と思想に触れる中で見えてきたのは、命と向き合う者だけが持つ揺るぎない「柱」だった。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】雪上に広がる真っ赤な血…「止め刺し」まで行うハンターに同行し目撃した直木賞作家が語